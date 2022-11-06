Трамп намекнул на несостоятельность Белого дома при нынешней политике США

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Бывший президент Соединенных Штатов считает, что государство сможет просуществовать еще около двух лет, указав на несостоятельность Белого дома при нынешнем американском лидере Джо Байдене.

"Эта страна – я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней. Вам необходимо прийти и проголосовать за этого парня. Он хороший человек", – цитирует Трампа РИА Новости.

По мнению экс-президента, Соединенные Штаты сейчас достигли столь плохого состояния, в котором никогда не пребывали. Трамп подчеркнул, что на данный момент США потеряли уважение на мировой арене. Бывший американский лидер отметил, что у него нет хороших слов в сторону нынешнего состояния государства.

Трамп попросил граждан США, которые, по его словам, хотят остановить разрушение страны, проголосовать 8 ноября за Республиканскую партию.

Ранее поступила информация, что экс-президент планирует баллотироваться на новый срок главы государства в 2024 году. Отмечается, Трамп хочет объявить о предвыборной кампании после выборов в американский конгресс 8 ноября.

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