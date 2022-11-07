Конгресс США сохранит поддержку Украины после выборов – кандидат от республиканцев

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Кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман предположил, что конгресс США сохранит двухпартийную поддержку Украины после предстоящих в ноябре промежуточных выборов. Об этом он сообщил РИА Новости.

"По моим наблюдениям, существует широкая двухпартийная поддержка... Я считаю, что она сохранится. На мой взгляд, мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях", – сказал Холлман.

Говоря о перспективах урегулирования кризиса вокруг Украины, политик высказался против возможных попыток Вашингтона содействовать организации мирных переговоров между Киевом и Москвой.

По его мнению, США не должны пытаться вести какие-то сторонние переговоры, которые не будут пользоваться полной поддержкой Украины.

Администрация президент США Джо Байдена выступает за поддержку Украины в экономической и военной сферах. С января 2021 года объем выделенной Штатами военной помощи превысил 18,5 миллиарда долларов.

При этом в последнее время в США опасаются, что, если на промежуточных выборах победят республиканцы, новый состав конгресса может занять более скептическую позицию относительно поддержки Киева.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин заявила, что украинские власти не получат ни цента в случае победы республиканцев на следующих выборах в Соединенных Штатах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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