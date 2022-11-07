Володин заявил о попытке демократов США оправдать свое поражение на выборах за счет России

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал Демократическую партию США за попытки объяснить свое поражение на выборах в конгресс действиями России. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что аналогичная ситуация уже имела место в 2016 году. Тогда в результате президентских выборов на должность был выбран Дональд Трамп.

"Неотъемлемая часть политики нашей страны – вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо. Мы не вмешиваемся и к нам не позволим", – заявил Володин.

Депутат подчеркнул, что Байден и его коллеги по партии могут лишиться большинства в сенате и палате представителей. По мнению Володина, народ в США не голосует за демократов только из-за проблем, которые созданы по их же вине.

Ранее кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман предположил, что поддержка Украины после ноябрьских промежуточных выборов в американский конгресс сохранится.

При этом политик высказался против возможных попыток Вашингтона помочь в организации мирных переговоров между Киевом и Москвой.

В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. Кроме того, в штате Нью-Йорк изберут губернатора.

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