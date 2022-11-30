Захарова напомнила Западу, как НАТО уничтожало энергообъекты в Югославии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, как НАТО целенаправленно наносило удары по инфраструктуре Югославии.

В своем телеграм-канале она привела цитату бывшего пресс-секретаря Североатлантического альянса Джейми Ши от 25 мая 1999 года, который заявил, что его не волнуют проблемы сербского народа, который в результате атак остался без электричества и водоснабжения.

"Если (президента Югославии Слободан. – Прим. ред.) Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все, что он должен сделать, – принять условия НАТО <...>. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией", – сказал тогда Ши на пресс-брифинге.

Он также заявил, что водоснабжение и электричество используются против народа Сербии ради жизней "1,6 миллиона косоваров, которых выгнали из домов, и чьим жизням был нанесен существенный урон". Он отмечал, что такое разделение понравится "не всем", но для него эта разница "фундаментальна".

Ранее спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин напомнил, как НАТО 78 дней бомбило Югославию без санкции Совбеза ООН. Альянс сбросил на балканскую страну 420 тысяч бомб. Жертвами бомбардировки стали более 2,5 тысячи человек, в том числе 79 детей, а свыше миллиона человек стали беженцами.

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