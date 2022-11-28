Кличко допустил, что отключения света в Киеве могут продлиться до весны

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отключения света в столице Украины могут продлиться до весны. Об этом сообщает издание "РБК Украина".

По его словам, власти города стараются восстановить электроснабжение максимально быстро.

"Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны", – заявил Кличко, добавив, что это связано с серьезной нагрузкой на энергосистему в холодное время года.

Кроме того, Кличко не исключил частичной эвакуации жителей Киева в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация с энергоснабжением в стране оценивается как критическая.

Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. В результате ударов были повреждены 15 важных объектов. В офисе президента Украины оценивают ситуацию с энергоснабжением в стране как критическую.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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