Кличко не исключил частичной эвакуации жителей Киева в пригород

Фото: телеграм-канал "Вiталiй Кличко"

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей украинской столицы в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением. Об этом сообщает издание "РБК Украина".

"Полной эвакуации не будет – возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд отдельных категорий людей в пригород, туда, где может быть сервис", – заявил он.

Мэр Киева попросил жителей иметь дома запас воды, еды, теплой одежды. Также он рекомендовал зарядить гаджеты и загрузить на телефоны офлайн-карты.

"И в случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо поехать к своему дому в пригороде, где есть вода, печь, либо поехать к своим знакомым", – добавил Кличко.

Ранее военный стратег Минобороны Австрии Маркус Райснер заявил, что без помощи Запада Украина уже через несколько недель может погрузиться в темноту. Он отметил, что возможности России недооценили, а Киев оказался уязвим к ударам по инфраструктуре.

До этого Кличко сообщил, что 70% территории в Киеве остается без электроснабжения. Он заявил, что городские власти вынуждены отключать электричество в отдельных районах каждые несколько часов, чтобы не перегружать систему.

Кроме того, гендиректор украинского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко призвал жителей страны покинуть территорию в целях экономии энергии. По его словам, это позволит сэкономить электричество для больниц, в которых находятся раненые украинские военные.

Кличко призвал жителей Киева переехать в частные дома с печным отоплением

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