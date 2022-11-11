Банковскую систему Украины готовят к блэкауту – СМИ

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Банковскую систему Украины готовят к полному отключению электроэнергии. Об этом со ссылкой на внутренний циркуляр НБУ сообщает издание "Страна", передает РИА Новости.

По информации издания, в документе прописаны сценарии, при которых города и регионы Украины могут остаться без стабильного обеспечения электрической энергией на срок от нескольких суток до месяца.

Указывается, что циркуляр рассчитан на системно важные банки, в число которых входит 14 структур. Оповещенные учреждения, согласно документу, обязаны закупить и установить резервные источники электропитания, дизельные электростанции и топливо, запасы которого необходимо постоянно пополнять.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что в Киеве начали планировать полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно трех миллионов жителей города.

До этого журналисты Bloomberg назвали фикцией сообщения киевских властей о возможном блэкауте на Украине. По информации издания, у государства еще достаточно мощностей, чтобы обеспечить население электричеством.



Треть энергетической инфраструктуры повреждена на Украине

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