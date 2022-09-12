Госдеп связал блэкауты на Украине с действиями РФ в рамках спецоперации

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Госдепартамент США связал отключение электричества на Украине с действиями России в рамках специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что осуждает российские авиаудары по критической инфраструктуре Украины. Он подчеркнул, что они оставили тысячи мирных жителей без электричества и чистой воды.

Отключение электричества произошло сразу в нескольких регионах Украины. Речь идет о Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

Между тем Владимир Зеленский уточнил, что блэкаут затронул пять областей. Так, совсем электроэнергии нет в Харьковской и Донецкой областях, частично электричество пропало в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что Киев в одностороннем порядке прекратил переток электроэнергии из ЗАЭС на территорию Украины. В регионе уверены, что украинское руководство сделало это намеренно.

Тем не менее электроэнергия продолжала подаваться на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей. В воскресенье, 11 сентября, стало известно, что последний работавший на ЗАЭС энергоблок остановлен.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

