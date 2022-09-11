Начались консультации о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС – МАГАТЭ

Фото: министерство обороны Российской Федерации

МАГАТЭ приступило к консультациям о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте агентства.

"Гендиректор Рафаэль Гросси <...> по-прежнему серьезно озабочен ситуацией на ЗАЭС на фоне продолжения обстрелов. Необходимо срочное создание вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, начаты консультации", – говорится в публикации.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. Агентство призвало прекратить обстрелы станции и ее окрестностей.

В ведомстве также заявили о необходимости установить зону безопасности вокруг станции. Специалисты отметили, что это позволит избежать "ядерного инцидента", который могут вызвать боевые действия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

