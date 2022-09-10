В Запорожье сообщили, что Киев прекратил переток электроэнергии с АЭС на Украину

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Киев в одностороннем порядке прекратил переток электроэнергии из Запорожской АЭС на территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.

По его мнению, Украина специально не принимает электричество. При этом Рогов подчеркнул, что техническая возможность для подачи энергии на территорию, подконтрольную Киеву, есть.

Он добавил, что в настоящее время электроэнергия подается на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей.

Ранее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что Запорожская АЭС может приостановить свою работу из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Он пояснил, что работа станции будет невозможна в таких условиях. В случае обстрелов со стороны ВСУ, пояснил Балицкий, АЭС остановят с "высокой долей вероятности".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

