Ульянов намерен обсудить с Гросси идею о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Фото: Минобороны РФ

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о намерении обсудить с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси идею о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Завтра у меня встреча назначена с генеральным директором. Сегодня он находится в Риме, поэтому встретиться не удалось. Завтра мы с ним встретимся, и я попрошу поподробнее объяснить, что он имеет в виду", – сказал Ульянов.

Согласно заявлению Ульянова РИА Новости, 2 члена миссии МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе для наблюдения за ситуацией на станции.

Ранее МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам миссии на ЗАЭС. В документе говорится о необходимости установления зоны безопасности вокруг станции с целью избежать "ядерного инцидента", который может произойти в результате боевых действий вблизи станции.

Кроме того, в докладе организации подчеркивается необходимость прекращения обстрелов по ЗАЭС и ее окрестностям. По словам специалистов, подобные действия могут привести к неограниченному выбросу радиоактивных веществ.

Позже глава комитета Госдумы по международным делам и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что призывы организации о прекращении огня должны быть направлены в сторону Киева. Ульянов тогда отметил, что ожидает от гендиректора МАГАТЭ конкретизации идеи о создании безопасной обстановки на ЗАЭС.