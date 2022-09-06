В СБ РФ назвали многократные обстрелы ЗАЭС ядерным терроризмом

Фото: Минобороны РФ

Многократные обстрелы Запорожской АЭС можно назвать актом ядерного терроризма. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заместителя секретаря Совбеза РФ Юрия Кокова.

"Многократные обстрелы Запорожской АЭС вообще выходят за рамки адекватных действий и по всем квалифицирующим признакам, определенным принятой в рамках ООН Международной конвенцией о борьбе с актами ядерного терроризма, как раз и являются таким актом", – сказал Коков.

Он подчеркнул, что "безудержные и бесконтрольные" поставки оружия Украине привели к большому количеству жертв и росту преступности. Коков также добавил, что это стало причиной роста незаконного оборота оружия в стране.

"Очевидно, что это оружие может быть использовано для совершения терактов в любой точке планеты", – подчеркнул Коков.

По его словам, обстрелы ВСУ гражданских объектов и территорий со скоплением людей в ДНР и ЛНР с использованием западного оружия демонстрируют "активно применяющиеся террористические методы".

Ранее глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил о попадании снаряда ВСУ в энергоблок ЗАЭС. По его словам, удар был нанесен по энергоблоку, который на тот момент, не работал.

До этого об обстреле ЗАЭС со стороны ВСУ сообщал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, было зафиксировано не менее 4 ударов по станции за 2 часа.

