Макрон назвал уход РФ с ЗАЭС единственным путем к безопасности – СМИ

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Французский лидер Эммануэль Макрон обсудил уход ВС РФ с Запорожской атомной электростанции в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

По словам Макрона, данный шаг российских военных является единственным способом добиться безопасности на объекте.

Утром 6 сентября стало известно, что специалисты МАГАТЭ покинули Запорожскую атомную электростанцию. Отмечалось, что на ЗАЭС остались два человека в виде наблюдателей миссии.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси до этого подчеркивал, что на станции постоянно будут находиться два инспектора МАГАТЭ. При этом он выразил надежду, что им не придется оставаться там постоянно и настанет день, когда станция сможет нормально функционировать с ее обычными владельцами и операторами.

Ситуация вокруг ЗАЭС обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.