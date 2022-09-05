Власти Запорожья рассказали, когда завершится миссия МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Миссия делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС завершится во вторник, 6 сентября, заявил член главного совета новой военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

"Делегация 5 сентября еще работает, после чего ее миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС", – сообщил он РИА Новости.

Рогов уточнил, что в настоящее время на атомной электростанции находятся 13 человек от делегации. При этом их дальнейшие планы неизвестны.

"Четкого понимания того, останутся ли представители МАГАТЭ на атомной станции на постоянной основе, пока нет", – добавил он.

Эксперты МАГАТЭ прибыли в Энергодар, где располагается ЗАЭС, 1 сентября. Отмечалось, что в колонне было 9 автомобилей с надписью ООН. Уточнялось, что ситуация на станции была спокойной, там не слышали звуков обстрелов.

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