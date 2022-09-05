Власти Запорожья рассказали, когда завершится миссия МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Миссия делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС завершится во вторник, 6 сентября, заявил член главного совета новой военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
"Делегация 5 сентября еще работает, после чего ее миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС", – сообщил он РИА Новости.
Рогов уточнил, что в настоящее время на атомной электростанции находятся 13 человек от делегации. При этом их дальнейшие планы неизвестны.
"Четкого понимания того, останутся ли представители МАГАТЭ на атомной станции на постоянной основе, пока нет", – добавил он.
Эксперты МАГАТЭ прибыли в Энергодар, где располагается ЗАЭС, 1 сентября. Отмечалось, что в колонне было 9 автомобилей с надписью ООН. Уточнялось, что ситуация на станции была спокойной, там не слышали звуков обстрелов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Киев готовил провокацию на Запорожской АЭС во время приезда делегации МАГАТЭ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: