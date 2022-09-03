Киев пытался взять в заложники делегацию МАГАТЭ – Рогов

Фото: Russian Defense Ministry Press Service via AP
В Запорожской области заявили, что киевский режим рассчитывал взять делегацию МАГАТЭ в заложники. Об этом сообщает РИА Новости.
Член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что именно с такой целью украинские власти отправили десант в Энергодар, где находится Запорожская АЭС.
"В случае успешного захвата атомной станции целью украинских диверсантов был захват в заложники делегации МАГАТЭ и сотрудников атомной станции, чтобы использовать их в качестве живого щита", – сказал он.
Рогов подчеркнул, что Украина планировала реализовать свой план и шантажировать весь мир ядерной угрозой.
Ранее Рогов рассказал, что украинские власти попытались внедрить своих шпионов в миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. По его словам, замысел Киева удалось вовремя раскрыть. Отмечается, что шпионы попытались проникнуть на станцию под видом украинских журналистов, однако их не пустили на территорию.
Эксперты МАГАТЭ прибыли в Энергодар, где располагается ЗАЭС, 1 сентября. Отмечалось, что в колонне было 9 автомобилей с надписью ООН. Уточнялось, что ситуация на станции была спокойной, там не слышали звуков обстрелов.
РФ запросила заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС на 6 сентября
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