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Слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС являются явкой с повинной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Напомню, что господин Зеленский, отрицая, что Украина обстреливает станцию, заявил, что если миссия будет согласована, то со стороны Украины не будет никаких препятствий для ее безопасного проведения", – приводит слова главы МИД РИА Новости.

По его словам, Россия делает все для безопасного проведения миссии на станции и ее функционирования. Он отметил, что экспертам покажут следы, оставленные в результате украинских обстрелов. Лавров указал, что Россия настояла, чтобы в делегации были эксперты по баллистике.

"Так что, надеюсь, мы узнаем кое-что. Вернее, мы-то знаем все, надеюсь, у мирового сообщества тоже будет такая возможность", – сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что Москва ожидает от миссии МАГАТЭ объективной оценки ситуации на Запорожской АЭС, несмотря на попытки затруднить визит. Лавров подчеркнул, что остальные, кто сопряжен с подготовкой этого визита, не хотели, чтобы эксперты сделали объективные выводы.

Лавров выразил надежду, что провокации Киева, в том числе сегодняшняя высадка десанта, не приведут к катастрофе. Он назвал это большой ценой за то, чтобы мировое сообщество узнало правду.

"Но если Украина того хочет добиться именно таким образом и хочет показать, что она из себя представляет, надеюсь, только это не приведет к какой-то катастрофе", – заключил министр.

Делегация экспертов МАГАТЭ, которую сформировали для проведения миссии на Запорожской АЭС, прибыла в Киев 30 августа. По данным CNN, 14 членов миссии, возглавляемой Рафаэлем Гросси, были замечены в одной из гостиниц столицы Украины. Позднее стало известно, что рабочий визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится день или два. После этого на станции останутся специалисты для контроля за ситуацией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

