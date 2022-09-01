ВСУ предприняли попытку захвата Запорожской АЭС – Минобороны РФ

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Украинские войска предприняли попытку захвата Запорожской АЭС, высадившись на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от объекта. Об этом сообщает министерство обороны РФ.
"Сегодня около 06:00 по московскому времени украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что российские военные и авиация приняли необходимые меры по уничтожению сил противника. Тем не менее ВСУ с 08:00 по московскому времени продолжают артиллерийский обстрел места прибытия миссии МАГАТЭ в районе ЗАЭС и населенного пункта Васильевка. По данным Минобороны РФ, четыре украинских снаряда разорвались в 400 метрах от 1-го энергоблока станции.
"Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию", – добавили в российском военном ведомстве.
Ранее о высадке украинского десанта в районе Энергодара сообщил глава администрации города Александр Волга. По его словам, подразделения ВСУ были блокированы в районе дачного поселка и находились под ударами российской авиации.
Утром 1 сентября стало известно, что делегация МАГАТЭ выехала в Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Гендиректор международной организации Рафаэль Гросси заявил, что в районе Энергодара наблюдается повышенная военная активность, однако миссия МАГАТЭ не останавливается.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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