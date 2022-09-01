Украинский десант высадился в районе Энергодара

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Под Энергодаром высадился украинский десант, заявил глава администрации города Александр Волга. Об этом сообщает РИА Новости.

"Они на данный момент лежат, по ним работает авиация", – сказал Волга.

Он подчеркнул, что подразделения ВСУ заблокированы в районе дачного поселка.

Ранее стало известно, что делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в Энергодар, где находится Запорожская АЭС.

Гендиректор международной организации Рафаэль Гросси заявил, что в районе Энергодара наблюдается повышенная военная активность, однако миссия МАГАТЭ не останавливается.

30 августа делегация экспертов МАГАТЭ, сформированная для проведения миссии на Запорожской АЭС, прибыла в Киев. По данным CNN, 14 членов миссии, возглавляемой Рафаэлем Гросси, были замечены в одной из гостиниц столицы Украины.

Позднее стало известно, что рабочий визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится день или два. После этого на станции останутся специалисты для контроля за ситуацией.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.