Делегация МАГАТЭ прибыла в Запорожье – СМИ

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Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в город Запорожье, сообщает агентство France-Presse.

Накануне делегация экспертов МАГАТЭ, сформированная для проведения миссии на Запорожской АЭС, прибыла в Киев. По данным CNN, 14 членов миссии, возглавляемой гендиректором организации Рафаэлем Гросси, были замечены в одной из гостиниц столицы Украины.

По словам Гросси, делегация прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе. При этом он не назвал точную дату приезда миссии на объект.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.