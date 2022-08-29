Миссия МАГАТЭ пробудет на ЗАЭС с 31 августа по 3 сентября – СМИ

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на документ правительства Украины.

"Инспекция начнется в среду и продлится до субботы", – говорится в сообщении.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что в составе миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС отправятся порядка 15 экспертов в области ядерной безопасности в сопровождении сотрудников ООН.

До этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты организации прибудут на Запорожскую АЭС на текущей неделе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.