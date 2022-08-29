РФ обеспечит безопасность делегации МАГАТЭ – Песков

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Россия обеспечит безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там (на ЗАЭС) будет обеспечиваться вся безопасность на необходимом, должном уровне с учетом тех рисков, которые постоянно там превалируют и которые связаны с непрекращающимися обстрелами с украинской стороны этой территории", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва заинтересована в визите миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, ждала его и открыта к сотрудничеству и взаимодействию.

По его словам, миссия МАГАТЭ приедет на территорию, прилегающую к ЗАЭС, через зону, которая находится под контролем военнослужащих Украины.

"Там, насколько я понимаю, безопасность будет обеспечиваться именно украинцами", – подчеркнул он.

Песков добавил, что в настоящее время речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет.

Представитель Кремля также подчеркнул, что все страны должны оказывать давление на Киев для прекращения обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ.

"Военную напряженность может снизить давление на украинскую сторону с тем, чтобы она прекратила обстрелы этой и прилегающей территории", – сказал он.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты организации прибудут на Запорожскую АЭС на текущей неделе. При этом он не уточнил точную дату приезда миссии на объект.

До этого Гросси заявил, что нельзя исключать риска ядерной аварии на Запорожской АЭС. Он также отметил, что станция продолжает работать, но испытывает определенные трудности: речь идет в том числе о постоянных перебоях с электроснабжением, проблемах с отработавшим топливом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.