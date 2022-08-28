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Политика

20:23

Украинский дрон-камикадзе был сбит над ЗАЭС – власти

политика

Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие РФ сблили над Запорожской АЭС украинский дрон-камикадзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Энергодара.

"Военнослужащие ВС России сбили дрон-камикадзе ВСУ, в то время как его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем говорит траектория полета барражирующего боеприпаса", – сообщил собеседник агентства.

По данным представителя администрации, устройство потерпело крушение на крыше спецкорпуса АЭС.

Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ четыре раза попали в район хранилища изотопов при обстреле ЗАЭС. Об этом стало известно из заявления администрации Энергодара. Уточнялось, что обстрел не привел к причинению ущерба ключевой инфраструктуре электростанции, радиоактивный фон в настоящее время остается в норме.

ОФициальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что обстрелы ВСУ ЗАЭС – "ядерный терроризм". По ее словам, в МИД РФ ожидают скорейшего прибытия МАГАТЭ на ЗАЭС. Кроме того, она не исключила информационной кампании, целью которой будет распространение данных о том, что Россию якобы уговорили на визит МАГАТЭ.

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