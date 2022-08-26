ВСУ четырежды попали в район хранилища изотопов при обстреле ЗАЭС

Фото: Минобороны РФ

ВСУ четыре раза попали по району хранилища радиоактивных изотопов при нанесении ударов по Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Энергодара.

"Украинские каратели продолжают мировой ядерный террор. <...> Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что обстрел не привел к причинению ущерба ключевой инфраструктуре электростанции, радиоактивный фон в настоящее время остается в норме.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что нельзя исключать риска ядерной аварии на Запорожской АЭС. Он также отметил, что станция продолжает работать, но испытывает определенные трудности: речь идет в том числе о постоянных перебоях с электроснабжением, проблемах с отработавшим топливом.

Накануне два энергоблока ЗАЭС отключились от сети после обстрела со стороны ВСУ. В результате Запорожская область на какое-то время осталась без электроснабжения.

