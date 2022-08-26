"Энергоатом" заявил, что энергоблоки ЗАЭС по-прежнему отключены от Украины

Фото: Минобороны РФ

Запорожская атомная электростанция не обеспечивает энергией территории Украины. Энергоблоки станции остаются отключенными от энергосетей страны. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на "Энергоатом".

"Собственные нужды станции в электропитании сейчас обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины", – заявили в компании.

Линия мощности станции восстановлена. Специалисты ведут работы по подготовке к дальнейшему подключению двух энергоблоков ЗАЭС к сети.

25 августа сообщалось, что за сутки военнослужащие Украины обстреляли район ЗАЭС 8 раз. По информации Минобороны РФ, удары были нанесены из крупнокалиберных орудий. Военнослужащие России поразили огонь противника ответным ударом.

После этого стало известно, что в результате обстрела ЗАЭС ВСУ 2 энергоблока станции отключились от сети. Это произошло из-за пожара, который возник на станции, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Балицкий добавил, что загорелась территория охранной зоны ВЛ-750 кВ. При этом после тушения пожара один из блоков запустили в работу.

