"Энергоатом" заявил, что энергоблоки ЗАЭС по-прежнему отключены от Украины

Фото: Минобороны РФ
Запорожская атомная электростанция не обеспечивает энергией территории Украины. Энергоблоки станции остаются отключенными от энергосетей страны. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на "Энергоатом".
"Собственные нужды станции в электропитании сейчас обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины", – заявили в компании.
Линия мощности станции восстановлена. Специалисты ведут работы по подготовке к дальнейшему подключению двух энергоблоков ЗАЭС к сети.
25 августа сообщалось, что за сутки военнослужащие Украины обстреляли район ЗАЭС 8 раз. По информации Минобороны РФ, удары были нанесены из крупнокалиберных орудий. Военнослужащие России поразили огонь противника ответным ударом.
После этого стало известно, что в результате обстрела ЗАЭС ВСУ 2 энергоблока станции отключились от сети. Это произошло из-за пожара, который возник на станции, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Балицкий добавил, что загорелась территория охранной зоны ВЛ-750 кВ. При этом после тушения пожара один из блоков запустили в работу.
Запорожскую АЭС впервые полностью отключали от энергосети
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: