Системы безопасности сработали на ЗАЭС после отключения электричества

15:32
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
На Запорожской АЭС сработали системы безопасности после сбоя электроснабжения в регионе. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга, слова которого приводится в официальном телеграм-канале города.
"Вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ <...> произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. <...> В то же время на ЗАЭС сработали системы безопасности станции. Было произведено переподключение", – рассказал Волга.
Он отметил, что на место были вызваны аварийные службы, которые оперативно восстановили подачу электричества в Запорожской области.
Известно, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли район ЗАЭС восемь раз. Удары были нанесены из крупнокалиберных орудий. Военнослужащие РФ нанесли ответный удар по противнику, что привело к уничтожению его огневых средств.
Ранее в четверг без электроэнергии также остались Херсон и некоторые другие населенные пункты Херсонской области. Причину случившегося замглавы администрации региона не называл.
Ситуация обострилась, когда в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин сообщил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Специалисты прокомментировали, как защищена Запорожская АЭС
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