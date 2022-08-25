В МАГАТЭ заявили о планах посетить ЗАЭС с миссией до 5 сентября – СМИ

Фото: министерство обороны Российской Федерации

МАГАТЭ планирует направить экспертов на Запорожскую АЭС до 5 сентября для оценки обстрелов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в миссию МАГАТЭ войдут эксперты по контролю за сохранностью запасов обогащенного урана и специалисты по безопасности, способные оценить масштабы обстрелов станции.

"Включение экспертов по безопасности позволит агентству потенциально провести экспертно-медицинскую оценку обстрела станции, которая может быть использована для привлечения атаковавших к ответственности", – говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что до начала спецоперации МАГАТЭ планировала направить экспертов на Запорожскую АЭС для проведения первой за 16 лет оценки безопасности электростанции именно 5 сентября.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что украинские власти реализуют резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на Украину.

До этого начальник российских войск РХБ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал о намерении украинской стороны сорвать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС за счет якобы незначительной аварии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

