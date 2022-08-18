В МО РФ сообщили о подготовке Украиной резонансной провокации на Запорожской АЭС

Фото: Министерство обороны РФ
Украинские власти готовят резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на Украину, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в результате которой РФ будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", – отметил он.
По словам представителя военного ведомства, командование группы "Днепр" развертывает посты радиационного наблюдения и организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности.
Кроме того, к 19 августа подразделения 704-го полка РХБЗ украинской армии планируют завершить сосредоточение в районе Запорожья и быть готовыми к фиксации факта аварии на АЭС.
Конашенков подчеркнул, что удары по территории Запорожской АЭС нанесет 44-я артиллерийской бригады ВСУ.
"Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооруженные силы РФ принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС", – заключил генерал-лейтенант.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов. В четверг, 18 августа, он примет участие в трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Украинские боевики продолжили обстрел Запорожской АЭС
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