РФ распространила в СБ ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрела ЗАЭС Украиной

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Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными, заявил постпред при ООН Василий Небензя.
По его словам, на станции здоровая рабочая атмосфера. Россия не размещает на территории ЗАЭС тяжелые вооружения и не использует станцию в военных целях, приводит ТАСС его слова.
Также российский постпред подчеркнул, что Москва готова оказать максимальное содействие, чтобы МАГАТЭ посетила АЭС.
Ранее Небензя констатировал деградацию в ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС. Постпред отметил, что территория АЭС и Энергодар почти каждый день подвергается обстрелам со стороны украинских военных. Данные действия угрожают катастрофическими последствиями для Европы.
До этого официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские власти реализуют резонансную провокацию на Запорожской АЭС, причем в период визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на Украину.
Кроме того, начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о намерении украинской стороны сорвать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС за счет якобы незначительной аварии.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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