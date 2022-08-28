Захарова назвала обстрел ЗАЭС "ядерным терроризмом"

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обстрелы ВСУ Запорожской АЭС "ядерным терроризмом". Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Россия 1".
"То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, – это ядерный терроризм. Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает в том числе и так, как мы сейчас видим", – заявила Захарова.
По ее словам, МИД РФ надеется, что МАГАТЭ посетит ЗАСЭ как можно быстрее. Захарова отметила, что визит необходим, несмотря на то, "какое деструктивное влияние на этот процесс оказывают киевский режим и все те, кто за ним стоит, и все те, кто использует ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а терроризма".
Она обратила внимание, что информация о том, что РФ якобы "уломали" является ложью. По словам Захаровой, попытки представить информацию в подобном ключе уже имеются.
Кроме того, ранее Захарова назвала беспринципной позицию ООН по обстрелам Запорожской АЭС. По ее словам, секретариат ООН игнорирует ситуацию с обстрелами ВСУ станции. Дипломат уточняла, что обстрелы ВСУ по ЗАЭС производились с целью сорвать визит МАГАТЭ.
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