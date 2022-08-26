Захарова назвала беспринципной позицию ООН по обстрелам Запорожской АЭС

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспринципной позицию секретариата ООН, который, по ее словам, игнорирует обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Соответствующий комментарий дипломата опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Как водится, не прозвучало ни слова об источнике угроз. <...> Складывается впечатление, что все то время, пока идут украинские обстрелы ЗАЭС, в штаб-квартире ООН просто отказываются видеть реальность. Это беспринципная позиция", – отметила дипломат, комментируя заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика касательно ситуации на станции.
Захарова коснулась и планируемого визита представителей МАГАТЭ на электростанцию. Она напомнила недавнюю приостановку подготовки соответствующей миссии, отметив, что специалисты Агентства, несмотря на заявления об обратном, "ни шагу не могут ступить без отмашки из нью-йоркской штаб квартиры ООН". При этом дипломат подчеркнула, что российские власти делают все возможное, чтобы поездка МАГАТЭ состоялась.
Также представитель российского МИД заметила, что украинские военные продолжают обстреливать территорию ЗАЭС в надежде сорвать визит представителей Агентства. Сделать это у Киева не получится, подчеркнула она.
Как пишет американская газета The Wall Street Journal, поездка МАГАТЭ к электростанции может состояться уже в начале следующей недели, однако ее детали пока прорабатываются. Ожидается, что специалисты привезут с собой различные запчасти, а также устройства для мониторинга уровня радиации.
В пятницу вечером ВСУ в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. Тем не менее, как рассказали РИА Новости в администрации Энергодара, инфраструктуре и ключевым узлам электростанции ущерб причинен не был. В настоящее время радиационный фон в районе объекта остается в норме.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что нельзя исключать риска ядерной аварии на Запорожской АЭС. Он также отметил, что станция продолжает работать, но испытывает определенные трудности: речь идет в том числе о постоянных перебоях с электроснабжением, проблемах с отработавшим топливом.
Накануне два энергоблока ЗАЭС отключились от сети после обстрела со стороны ВСУ. В результате Запорожская область на какое-то время осталась без электроснабжения.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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