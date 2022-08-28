Захарова призвала не верить фейкам Запада относительно визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не верить фейкам Запада о том, что Россию якобы уговорили позволить провести инспекцию на Запорожской АЭС.

Дипломат пояснила, что предупреждает о подобных вбросах заранее, поскольку попытки исказить реальное положение дел уже имеются.

"Я хочу призвать всех не реагировать на ту информацию, <...> что они якобы употребили все свое дипломатическое искусство, уговаривая нас на подобную инспекцию", – сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

За последнюю неделю ВСУ неоднократно наносили удары по территории Запорожской АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в связи с этим отмечал, что нельзя исключать риска ядерной аварии на электростанции.

В настоящее время с целью контроля за ситуацией на АЭС идет подготовка соответствующей инспекции МАГАТЭ. По некоторым данным, она может состояться уже в начале следующей недели. Ожидается, что специалисты привезут с собой различные запчасти, а также устройства для мониторинга уровня радиации.

