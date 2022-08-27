РФ направила членам СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС со стороны Украины

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Россия направила членам Совета безопасности ООН свидетельства обстрела Запорожской атомной электростанции со стороны Украины 25 августа. Об этом сообщило постоянное представительство РФ при ООН в Twitter.

Отмечается, что письмо было составлено по презентации министерства обороны.

25 августа стло известно, что за сутки военнослужащие Украины обстреляли район ЗАЭС восемь раз. По информации Минобороны РФ, удары были нанесены из крупнокалиберных орудий. Военнослужащие России поразили огонь противника ответным ударом.

Позже стало известно, что в результате обстрела Запорожской АЭС со стороны Украины два энергоблока станции отключились от сети. Это произошло из-за пожара, который возник на станции, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

