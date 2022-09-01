ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару – власти

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

ВСУ с утра ведут массированный обстрел жилых районов Энергодара. Об этом со ссылкой на военно-гражданскую администрацию города сообщает ТАСС.

Местных жителей призвали переместиться в укрытия и помнить о правилах безопасности при угрозе с воздуха.

На этой неделе в Энергодар прибудет делегация экспертов МАГАТЭ, сформированная для проведения миссии на Запорожской АЭС. Накануне специалисты Международного агентства по атомной энергии, в том числе гендиректор организации Рафаэлем Гросси, прибыли в Киев.

Как уточняли в ВГА Энергодара, рабочий визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится день или два. После этого на станции останутся специалисты для контроля за ситуацией.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, готовивших теракт на Запорожской АЭС. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, данный факт в очередной раз демонстрирует террористическую сущность киевского режима.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

