В МО РФ сообщили о пресечении попытки ВСУ высадиться недалеко от ЗАЭС

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Вооруженные силы России пресекли попытку высадки тактического десанта Украины в нескольких километрах от Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным министерства, ВСУ пытались высадиться в районе населенного пункта Водяное на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя, около 07:00.

"В результате огневого поражения российских вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены", – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что таким образом киевский режим попытался сорвать приезд рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Делегация экспертов МАГАТЭ, которую сформировали для проведения миссии на Запорожской АЭС, прибыла в Киев 30 августа. По данным CNN, 14 членов миссии, возглавляемой Рафаэлем Гросси, были замечены в одной из гостиниц столицы Украины. Позднее стало известно, что рабочий визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится день или два. После этого на станции останутся специалисты для контроля за ситуацией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

