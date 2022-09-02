Делегация МАГАТЭ останется на ЗАЭС до 4–5 сентября для оценки ситуации – Гросси

12:13
Фото: Минобороны РФ
Эксперты МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС до 4 или 5 сентября для дальнейшей оценки ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"Есть две группы технических экспертов от МАГАТЭ. Одна группа будет работать на ЗАЭС до воскресенья или понедельника для оценки ситуации. Они должны сформулировать первые вопросы, первые данные, дать предварительную оценку, а потом будут готовить доклад", – сказал гендиректор организации.
Затем, по словам Гросси, организация планирует ввести на станции постоянное присутствие экспертов.
Он добавил, что МАГАТЭ провело осмотр аварийных систем, дизельных генераторов и блочных щитов энергоблоков ЗАЭС.
"Очевидно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, у нас нет необходимых элементов, чтобы дать оценку – случайно или намеренно", – прокомментировал Гросси.
До этого член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский приказал внедрить в делегацию МАГАТЭ сотрудников украинских спецслужб – шпионов. По словам Рогова, по задумке украинского лидера, они должны были работать под видом журналистов.
Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 1 сентября 2022 года. Отмечалось, что в колонне было 9 машин с надписью ООН. Сообщалось, что ситуация на ЗАЭС во время прибытия делегации была спокойной.
МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на ЗАЭС – Гросси
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