МАГАТЭ останется на ЗАЭС до тех пор, пока это необходимо – Гросси

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МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

По его словам, на станции постоянно будут находиться два инспектора МАГАТЭ. Он подчеркнул, как сейчас важно постоянное присутствие миссии на Запорожской АЭС.

"МАГАТЭ останется там до тех пор, пока это необходимо. Мы никуда не уходим", – цитирует Гросси РИА Новости.

Он выразил надежду, что МАГАТЭ не придется оставаться там постоянно, что настанет день, когда станция сможет нормально функционировать с ее обычными владельцами и операторами.

Ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита на Запорожскую АЭС осмотрел аварийные системы на станции, дизельные генераторы, а также пообщался с сотрудниками атомной электростанции и жителями Энергодара.

Он отметил, что во время осмотра АЭС были слышны обстрелы. По его словам, целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз.

Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 1 сентября 2022 года. Отмечалось, что в колонне было 9 машин с надписью ООН. Сообщалось, что ситуация на ЗАЭС во время прибытия делегации была спокойной.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

