Глава МАГАТЭ сообщил о случаях повреждения здания Запорожской АЭС

Фото: AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита на Запорожскую АЭС осмотрел аварийные системы на станции, дизельные генераторы, а также пообщался с сотрудниками атомной электростанции и жителями Энергодара.

"Я был в блоках, я смог посетить аварийные системы, дизельные генераторы, разные части... Конечно, у меня была возможность поговорить с сотрудниками, много, а также с людьми Энергодара", – приводятся его слова в телеграм-канале "Энергоатома".

Гросси отметил, что во время осмотра АЭС были слышны обстрелы. По его словам, целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз.

Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 1 сентября 2022 года. Отмечалось, что в колонне было 9 машин с надписью ООН. Сообщалось, что ситуация на ЗАЭС во время прибытия делегации была спокойной.

