Песков прокомментировал визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Фото: AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service

Пока рано оценивать визит Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

При этом он отметил, что Москва положительно оценила прибытие миссии на ЗАЭС, несмотря на все сложности и проблемы, включая провокации со стороны Украины.

"Главное, что миссия там. Миссия должна дать оценку по состоянию станции и по вопросам, связанным с ядерной безопасностью", – сказал Песков.

Делегация МАГАТЭ прибыла в Энергодар, где располагается ЗАЭС, 1 сентября. В колонне было 9 автомобилей с надписью ООН. Уточнялось, что ситуация на станции была спокойной, там не слышали звуков обстрелов.

Позже гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что представители организации останутся на Запорожской АЭС. По его словам, миссия провела первичную оценку состояния ЗАЭС и увидела работу профессионалов, несмотря на сложную обстановку. Он добавил, что миссия организации продолжит анализ ситуации на ЗАЭС.

