Представители МАГАТЭ останутся на ЗАЭС – Гросси

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что представители организации останутся на Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Гросси также заявил, что миссия провела первичную оценку состояния ЗАЭС и увидела работу профессионалов, несмотря на сложную обстановку.

"У нас есть первоначальная оценка. Мы видим самоотверженную работу персонала и руководства. Несмотря на очень сложные обстоятельства, они профессионально выполняют свою работу", – сообщил гендиректор МАГАТЭ.

Он добавил, что миссия организации продолжит анализ ситуации на ЗАЭС.

Делегация МАГАТЭ прибыла в Энергодар, где располагается ЗАЭС, 1 сентября. Отмечалось, что в колонне было 9 автомобилей с надписью ООН. Уточнялось, что ситуация на станции была спокойной, там не слышали звуков обстрелов.

Ранее стало известно, что МАГАТЭ обсудит возможность постоянного присутствия инспекторов на ЗАЭС. Об этом Гросси заявил на встрече с сотрудниками атомной электростанции.

