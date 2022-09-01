Делегация МАГАТЭ обсудит возможность постоянного присутствия инспекторов на ЗАЭС – Гросси

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация рассмотрит вопрос постоянного присутствия на Запорожской АЭС инспекторов для контроля за ситуацией. Об этом пишет РИА Новости.

Как он отметил, обсуждение этого вопроса является одной из задач миссии. Гросси сказал об этом на встрече с сотрудниками атомной электростанции.

30 августа делегация экспертов МАГАТЭ, сформированная для проведения миссии на Запорожской АЭС, прибыла в Киев. По данным CNN, 14 членов миссии, возглавляемой Рафаэлем Гросси, были замечены в одной из гостиниц столицы Украины.

Позднее стало известно, что рабочий визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится день или два. После этого на станции останутся специалисты для контроля за ситуацией.

1 сентября делегация МАГАТЭ прибыла в Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Отмечалось, что в колонне девять автомобилей с надписью ООН, а также несколько машин сопровождения. Ситуация на АЭС спокойная, звуков обстрелов нет.