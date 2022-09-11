На Украине предрекли очень тяжелую зиму из-за проблем с ЗАЭС

Фото: министерство обороны Российской Федерации

На Украине будет очень тяжелая зима, если она перестанет получать электроэнергию с Запорожской АЭС, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если, не дай Бог, Запорожская атомная станция не будет производить для нашей страны энергетику в достаточном количестве, нам будет крайне трудно зимой", – сказал Данилов.

Ранее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что Запорожская АЭС может приостановить работу из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Он пояснил, что работа станции будет невозможна в таких условиях. В случае обстрелов со стороны ВСУ, пояснил Балицкий, АЭС остановят с "высокой долей вероятности".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

