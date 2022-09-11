Отключение электроэнергии произошло в нескольких областях Украины

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Отключение электричества произошло сразу в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter уточнил, что блэкаут затронул пять областей. Так, совсем электроэнергии нет в Харьковской и Донецкой областях, частично электричество пропало в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что Киев в одностороннем порядке прекратил переток электроэнергии из ЗАЭС на территорию Украины. В регионе уверены, что украинское руководство сделало это намеренно.

Тем не менее электроэнергия продолжала подаваться на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей. В воскресенье, 11 сентября, стало известно, что последний работавший на ЗАЭС энергоблок остановлен.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

