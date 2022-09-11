Власти Запорожской области заявили об остановке последнего энергоблока ЗАЭС

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Последний работавший на Запорожской АЭС энергоблок остановлен, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Последние несколько дней единственный работавший энергоблок – шестой – работал на минимальной мощности. Ночью он был остановлен, в 03:45", – рассказал Рогов РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время энергоблок не вырабатывает энергию.

Ранее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что Запорожская АЭС может приостановить свою работу из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Он пояснил, что работа станции будет невозможна в таких условиях. В случае обстрелов со стороны ВСУ, пояснил Балицкий, АЭС остановят с "высокой долей вероятности".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

