В Минобороны Австрии спрогнозировали сроки тотального блэкаута на Украине

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Без западной помощи Украина уже через несколько недель может погрузиться в темноту, заявил военный стратег Минобороны Австрии Маркус Райснер.

По его словам, Запад недооценил возможности Москвы, а Киев оказался уязвим к ударам по инфраструктуре. Полковник указал, что решить эту проблему практически невозможно из-за больших размеров Украины и множества объектов, которые необходимо защищать.

"Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту, потому что больше не будет функционировать критически важная инфраструктура", – сказал Райснер в интервью ZDF.

Ранее замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация с энергоснабжением в стране оценивается как критическая. По его словам, это стало результатом российских ударов по инфраструктуре Украины. В связи с текущей ситуацией компания "Укрэнерго" вынуждена начать экстренные отключения света для балансировки энергосистемы и предотвращения аварий.

До этого мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы переехать в частные дома с печным отоплением. Он заявил, что горожанам нужно готовиться к "плохому сценарию", а также сделать запасы питьевой и технической воды, теплой одежды и еды.

Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. Как сообщал Владимир Путин, удары наносятся военнослужащими РФ из высокоточного оружия.



Кличко призвал жителей Киева переехать в частные дома с печным отоплением

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