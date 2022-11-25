Кличко призвал жителей Киева переехать за город в частные дома с печным отоплением

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Киевлянам, которые имеют возможность переехать в пригород в частные дома с печным отоплением, лучше временно покинуть город, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо <...> временно там побыть", – приводит его слова ТАСС.

Как сообщают украинские СМИ, Кличко высказался против эвакуации киевлян, однако не исключил временного переселения "определенных категорий" людей за город. Он призвал горожан готовиться к "плохому сценарию", а также сделать запасы питьевой и технической воды, теплой одежды и еды.

Накануне Кличко сообщил, что 70% территории в Киеве остается без электроснабжения. Он заявил, что городские власти вынуждены отключать электричество в отдельных районах каждые несколько часов, чтобы не перегружать систему.

За день до этого Минэнерго Украины заявило, что все АЭС и большая часть ТЭС и ГЭС страны были обесточены. Большинство потребителей остались без света.

На прошлой неделе гендиректор украинского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко призвал жителей страны покинуть территорию в целях экономии энергии. По его словам, подобная мера позволит сэкономить электричество для больниц, в которых находятся раненые солдаты ВСУ.



Стало известно о подготовке Киева к полной эвакуации

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