Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены на Украине в среду

Фото: телеграм-канал "Рівненська АЕС"

Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС на территории Украины были временно обесточены 23 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго Украины.

"Сегодняшний ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех АЭС, большинства ТЭС и ГЭС", – говорится в сообщении.

Большинство потребителей остались без электричества. На территории страны происходят аварийные отключения энергии. В связи с этим сохраняется вероятность перебоев с отоплением и водоснабжением.

В среду, 23 ноября, во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В Одесской и Днепропетровской областях работали системы ПВО. По сообщениям украинских СМИ, в Одессе были слышны взрывы.

Позже стало известно, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и Запорожье остались частично без света. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что отключение электричества было связано с повреждением инфраструктурного объекта столицы Украины.

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