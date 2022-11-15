На Украине заявили об уничтожении объекта, снабжавшего электричеством две области

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Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о разрушении объекта инфраструктуры, который частично снабжал электричеством Херсонскую и Николаевскую области. Об этом сообщает РИА Новости.

"Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная дополнительно расстреляно и сокрушено", – заявил Кудрицкий.

Он отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос поставок энергии в часть Херсонской области, которую контролирует Киев. Также украинские власти попросили необходимое оборудование у зарубежных партнеров, добавил он.



Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов российских ВС по энергетической и критической инфраструктуре Украины разрушены 30% электростанций страны. По его словам, это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.

До этого Владимир Путин рассказал, что Минобороны нанесло удары не по всем 29 объектам на территории Украины. Семь из них не были поражены, но ВС РФ "добирают постепенно". Вместе с тем глава государства подчеркнул, что пока необходимости в массированных ударах по Украине нет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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