Мэр Киева сообщил, что 70% города обесточено

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Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил, что 70% городской территории остается без электроснабжения.

Подача воды в украинской столице частично восстановлена. Водоснабжение удалось вернуть на левом берегу города, на правом его планируют восстановить в первой половине дня 24 ноября, сообщил Кличко.

"Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ее вернуть. Однако отмечают, что будет зависеть это от восстановления баланса в энергосистеме Украины", – написал мэр Киева.

В среду, 23 ноября, Минэнерго Украины заявило, что все АЭС и большая часть ТЭС и ГЭС страны были обесточены. На территории страны наблюдались перебои с электричеством, большинство потребителей остались без света.

До этого во всех регионах Украины звучала воздушная тревога. Жителей призвали спуститься в укрытия. В Одесской и Днепропетровской областях работали системы ПВО.



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