В КНР напомнили НАТО неудобную правду о бомбардировках Югославии

Фото: depositphotos/denisismagilov
Спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин напомнил, как Североатлантический альянс 78 дней бомбил Югославию без санкции Совбеза ООН. Об этом сообщает РИА Новости.
"Двадцать три года назад НАТО без санкций Совбеза ООН сбросила 420 тысяч бомб массой 22 тысячи тонн, включая 15 тонн обедненного урана", – отметил Лю Сяомин.
Жертвами бомбардировки стали более 2,5 тысячи человек, в том числе 79 детей, а свыше миллиона человек стали беженцами.
В марте 1999 года НАТО начала бомбардировку Союзной Республики Югославия (СРЮ). Поводом для атаки стало вооруженное противостояние албанских сепаратистов, армии и полиции Сербии.
Военную операцию начали без одобрения СБ ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Ранее Владимир Путин заявил, что США регулярно осуществляют незаконные военные операции в тысячах километров от собственной территории в обход Совбеза ООН, в частности, американцы уничтожили Югославию и разрушили Ирак.
Российский лидер подчеркнул, что аналогичным образом, игнорируя СБ ООН, американцы вошли и в Сирию.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Пентагоне заявили, что США хотят "стратегического провала" России на Украине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: