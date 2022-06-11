В КНР напомнили НАТО неудобную правду о бомбардировках Югославии

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Спецпредставитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин напомнил, как Североатлантический альянс 78 дней бомбил Югославию без санкции Совбеза ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

"Двадцать три года назад НАТО без санкций Совбеза ООН сбросила 420 тысяч бомб массой 22 тысячи тонн, включая 15 тонн обедненного урана", – отметил Лю Сяомин.

Жертвами бомбардировки стали более 2,5 тысячи человек, в том числе 79 детей, а свыше миллиона человек стали беженцами.

В марте 1999 года НАТО начала бомбардировку Союзной Республики Югославия (СРЮ). Поводом для атаки стало вооруженное противостояние албанских сепаратистов, армии и полиции Сербии.

Военную операцию начали без одобрения СБ ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

Ранее Владимир Путин заявил, что США регулярно осуществляют незаконные военные операции в тысячах километров от собственной территории в обход Совбеза ООН, в частности, американцы уничтожили Югославию и разрушили Ирак.

Российский лидер подчеркнул, что аналогичным образом, игнорируя СБ ООН, американцы вошли и в Сирию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

