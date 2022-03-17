Рогозин напомнил Байдену о его призывах бомбить Белград в 1999 году

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал президента США Джо Байдена военным преступником, напомнив о бомбежке Югославии.

"Может, Байдену напомнить, кто военный преступник?" – написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Рогозин также опубликовал видеозапись выступления Байдена, на котором тот рассказывает, что настоял на бомбежке Белграда и уничтожении всех мостов на Дунае в 1999 году.

"На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил", – отметил Рогозин.



Таким образом глава Роскосмоса отреагировал на заявление Байдена, в котором он назвал Владимира Путина военным преступником.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывание американского лидера Джо Байдена недопустимым.

Россия ввела против Байдена персональные санкции. Как позже уточнили в Кремле, введение российской стороной санкций против главы Белого дома не означает отказа от контактов, при необходимости они могут возобновиться.

В МИД РФ, в свою очередь, подчеркнули, что введенные в отношении США санкции являются ответной мерой и неизбежным следствием крайне русофобского вектора политики американских властей. Во внешнеполитическом ведомстве России подчеркнули, что при этом Москва не отказывается от поддержания официальных каналов связи и организации контактов высокого уровня с лицами, фигурирующими в черном списке.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

